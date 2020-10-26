Сбор участников марша начался в 14:00. Колонна прошла по проспекту Независимости.
Сообщается, что правоохранительные органы не препятствовали сбору и движению колонны. Метро во время протестной акции работало в штатном режиме.
Участники марша несли бело-красно-белые флаги, ленты, шары, цветы и плакаты. Также они скандировали: «Забастовка», «Уходи» и другие лозунги.
В ГУВД Мингорисполкома Белоруссии проинформировали, что задержания участников акции производились, но пока нет данных об их количестве.
Кроме того, глава белорусского Министерства образования Игорь Карпенко заявил, что акции студентов начинают приобретать формы агрессии и хамства. По его словам, такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер.