Марш пенсионеров, врачей и студентов в Минске прошел от Дома правительства до площади Якуба Коласа, сообщает Sputnik Беларусь 26 октября

Сбор участников марша начался в 14:00. Колонна прошла по проспекту Независимости.

Дмитрий Болкунец: Массовые акции в Белоруссии все равно закончатся уходом Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

Участники марша несли бело-красно-белые флаги, ленты, шары, цветы и плакаты. Также они скандировали: «Забастовка», «Уходи» и другие лозунги.

В ГУВД Мингорисполкома Белоруссии проинформировали, что задержания участников акции производились, но пока нет данных об их количестве.

Кроме того, глава белорусского Министерства образования Игорь Карпенко заявил, что акции студентов начинают приобретать формы агрессии и хамства. По его словам, такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер.