По его словам, около года займут три этапа клинических испытаний.
«Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через… где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от Covid-19», — рассказал Степанов.
Ранее разработчики представили результаты доклинической фазы исследования президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.
При этом Зеленский отметил, что не может говорить о сроках появления такой вакцины. По его словам, если у кого-то вакцина от Covid-19 появится раньше, Украина будет ее закупать.