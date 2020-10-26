Украинская вакцина от COVID-19 будет готова не раньше, чем через год, если все исследования пройдут успешно. Об этом 26 октября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

По его словам, около года займут три этапа клинических испытаний.

«Сейчас подбирается в Украине соответствующее производство, где это может быть сделано. Если ожидания наши сбудутся, и действительно выбранный производитель и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже через… где-то год, мы можем получить оригинальную украинскую вакцину от Covid-19», — рассказал Степанов.

Вакцина от COVID-19: Украина сделала громкое заявление © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому. Они продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека.

При этом Зеленский отметил, что не может говорить о сроках появления такой вакцины. По его словам, если у кого-то вакцина от Covid-19 появится раньше, Украина будет ее закупать.