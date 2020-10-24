Центризбирком Киргизии назначил досрочные президентские выборы в республике на 10 января 2021 года, сообщает РИА Новости 24 октября со ссылкой на пресс-службу ЦИК

«По решению ЦИК выборы президента назначены на 10 января», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

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Из участвовавших в голосовании 16 партий в Жогорку Кенеш прошли только четыре, что вызвало недовольство всех остальных.

Начались массовые беспорядки, в результате которых были захвачены правительственные здания и из мест заключения и содержания под стражей были освобождены оппозиционные политики.

Правительство страны ушло в отставку в полном составе, президент Сооронбай Жээнбеков ушел в подполье, силовики были деморализованы и дезорганизованы.

Парламент раскололся на две фракции, ни одна из которых не могла набрать нужного количества депутатов для принятия решений.

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Начались рейдерские захваты как предприятий, так и госорганов. Так, Генпрокуратуру захватил Саймык Жапыкеев, объявивший себя «народным прокурором».

Был захвачен, разграблен и подожжен второй по величине золотой прииск страны Джеруй, а также единственный в Киргизии завод по переработке золота.

Рейдеры также захватывали угледобывающие шахты и медные рудники.