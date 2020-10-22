Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург уверен, что, если после смерти участника испытаний вакцины AstraZeneca исследования продолжаются, у компании есть доказательства отсутствия связи его гибели с вакцинацией. Об этом в четверг, 22 октября, он рассказал РИА Новости

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«Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное — от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», — сказал Гинцбург.

Ученый также предположил, что у компании есть серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть и вакцинацию.