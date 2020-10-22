Ранее сообщалось, что в Бразилии в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной британской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, умер один из добровольцев.
«Все на этом свете, вакцинированные или невакцинированные, как мы с вами понимаем, умрут. Самое главное — от чего они умрут. Когда будет, соответственно, доказано всевозможными комитетами, которые у AstraZeneca, как в любом клиническом исследовании, существуют, что он умер от введения вакцины, это для вакцины будет плохо. А пока это не доказано, я могу только сожалеть о смерти этого человека», — сказал Гинцбург.
Ученый также предположил, что у компании есть серьезные доказательства и основания для того, чтобы не связывать смерть и вакцинацию.