Сторонники интеграции России и Белоруссии планируют зарегистрировать политическую партию до конца 2020 года. Об этом 21 октября заявил сопредседатель гражданской инициативы «Союз», которая выступает за деятельность по укреплению Союзного государства, Сергей Лущ в эфире гостелеканала ОНТ

Лущ рассказал, на какие группы делится прозападная белорусская оппозиция © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Лущ указал, что «Союз» намерен провести ряд дискуссионных круглых столов по всей стране, а затем подать документы в Министерство юстиции на регистрацию партии.

«Мы уверены, что нас поддержат, потому что буквально мы сделали заявление организационного комитета, и на следующий день на нас обрушился шквал звонков, обращений», — отметил он.

Вопрос о степени интеграции Минска и Москвы в рамках Договора о создании Союзного государства обсуждается с конца 2018 года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000 он вступил в силу. Стороны в общей сложности разрабатывают 31 отраслевую дорожную карту, программа пока окончательно не принята.