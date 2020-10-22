По его словам, большое количество граждан республики ранее не имели платформы для консолидации.
Лущ указал, что «Союз» намерен провести ряд дискуссионных круглых столов по всей стране, а затем подать документы в Министерство юстиции на регистрацию партии.
«Мы уверены, что нас поддержат, потому что буквально мы сделали заявление организационного комитета, и на следующий день на нас обрушился шквал звонков, обращений», — отметил он.
Вопрос о степени интеграции Минска и Москвы в рамках Договора о создании Союзного государства обсуждается с конца 2018 года. Договор был подписан в декабре 1999 года, в 2000 он вступил в силу. Стороны в общей сложности разрабатывают 31 отраслевую дорожную карту, программа пока окончательно не принята.