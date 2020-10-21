Минэкономразвития РФ совместно с профильными ведомствами разработало проект правительственного постановления о водоснабжении Крыма и Севастополя, документ проходит согласование, сообщает РИА Новости 21 октября со ссылкой на данные министерства

Засушливый весенне-летний период и отсутствие достаточного количества осадков в нынешнем году в Крыму привели к дефициту питьевой воды.

«В целях разрешения сложившейся ситуации Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект распоряжения правительства об утверждении комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — цитирует агентство сообщение ведромства.

Вода тревоги нашей. О проблеме водоснабжения Крыма © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Ранее правительство России решило до 2024 года направить на эти цели порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета, что позволит увеличить подачу воды в регион в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 21 октября рассказал, что президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по водоснабжению Крыма.