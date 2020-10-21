Засушливый весенне-летний период и отсутствие достаточного количества осадков в нынешнем году в Крыму привели к дефициту питьевой воды.
«В целях разрешения сложившейся ситуации Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект распоряжения правительства об утверждении комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города федерального значения Севастополя», — цитирует агентство сообщение ведромства.
Как уточняется, в данный момент проект распоряжения кабмина проходит процедуру межведомственного согласования.
Ранее правительство России решило до 2024 года направить на эти цели порядка 50 миллиардов рублей из федерального бюджета, что позволит увеличить подачу воды в регион в объеме не менее 310 тысяч кубометров в сутки.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 21 октября рассказал, что президент России Владимир Путин в среду проведет совещание с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по водоснабжению Крыма.