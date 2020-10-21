После 25 октября Белоруссию не ждет ничего особенного. Просто польские руководители белорусского мятежа после того, как блицкриг по смене власти в Белоруссии, перешли к тактике затяжного противостояния. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября? © Скриншот из видео Украина.ру Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Эксперт отметил, что кураторам Тихановской необходимо демонстрировать, что народ продолжает выходить на улицу с протестами, и пока что своих целей они добиваются, и, более того, радикализируют протест и переводят его в силовую форму.

«Понятно, что если в августе они рассчитывали нахрапом парализовать власть и свалить ее, то сейчас они прекрасно понимают, что свалить Лукашенко даже пожогами 10 автомобилей омоновцев они не смогут», — указал Ищенко.

По его словам, внешним кураторам важно переводить противостояние в режим насилия и выводить белорусских силовиков из состояния душевного равновесия, поэтому участились угрозы в социальных сетях в адрес силовиков и их семей.

Но пока что, добавил политолог, белорусская власть реагирует прогнозируемо, но эта реакция идет на пользу польским кукловодам, о чем свидетельствует заявление одного из руководителей МВД о готовности применить силовое оружие.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.