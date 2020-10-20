«Евросовет дал свое согласие на обсуждение нового пакета санкций. В этот раз они затронут и самого Александра Лукашенко. Техническая работа началась сразу после саммита и в скором времени будет закончена. Ни одно из государств не возражает», — сказал Боррель.
После победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.
Согласно данным ЦИК республики, он набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.