Администрация США расширила ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток 2», чтобы не дать завершить его строительство, сообщает Интерфакс 20 октября со ссылкой на газету The Wall Street Journal

«Государственный департамент расширил спектр санкций против незавершенного и поддерживаемого Россией газопровода, который рассматривается в качестве источника напряженности между Германий, Россией и США», — цитирует агентство американское издание.

Новые ограничительные меры против СП-2 будут применяться в том числе к компаниям, предоставляющим услуги или финансирование «для модернизации или установки оборудования» на суда, которые могут быть заняты в проекте.

«Мы хотим убедиться в том, что все стороны понимают, что они могут попасть под наши санкции», — приводит WSJ слова помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнсиса Феннона.

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Штаты открыто заявляют о намерении «выдавить» РФ с премиального газового рынка Европы.

При этом сжиженный углеводородный газ, который они хотят поставлять в ЕС, существенно дороже российского и не выдерживает конкуренции.