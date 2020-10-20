«Государственный департамент расширил спектр санкций против незавершенного и поддерживаемого Россией газопровода, который рассматривается в качестве источника напряженности между Германий, Россией и США», — цитирует агентство американское издание.
Новые ограничительные меры против СП-2 будут применяться в том числе к компаниям, предоставляющим услуги или финансирование «для модернизации или установки оборудования» на суда, которые могут быть заняты в проекте.
«Мы хотим убедиться в том, что все стороны понимают, что они могут попасть под наши санкции», — приводит WSJ слова помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам Фрэнсиса Феннона.
Власти США на протяжении последних лет критикуют СП-2, но активные попытки помешать реализации проекта стали предпринимать относительно недавно.
Штаты открыто заявляют о намерении «выдавить» РФ с премиального газового рынка Европы.
При этом сжиженный углеводородный газ, который они хотят поставлять в ЕС, существенно дороже российского и не выдерживает конкуренции.