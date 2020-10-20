Бывший депутат украинского парламента Виктор Лозинский, которого приговаривали к 15 годам заключения за умышленное убийство, баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины (ОТО) рядом с местом убийства. Об этом 19 октября сообщает ВВС

«Команда Зеленского столкнулась с жестокой реальностью» - Корнилов о выборах в ОТО © РИА Новости, Владимир Трефилов говорится в сообщении местной территориальной избирательной комиссии.

Информацию о кандидатах на должности председателей общины не публикуют на сайте ЦИК.

Лозинский идет на выборы как самовыдвиженец.

Именно в Голованевском районе 16 июня 2009 произошло громкое убийство, в котором обвинили Лозинского: экс-депутат отдыхал вместе с местным прокурором и начальником милиции в районе поселка Голованевск. Там же был убит егерь Валерий Олийнык. Впоследствии было установлено, что он скончался от выстрела из дробовика, и в деле появилось имя нардепа. Впервые Лозинского обвинили в умышленном убийстве по этому делу в 2009 году и только в апреле 2011 года приговорили к 15 годам заключения, но виновным он себя не признал.

Бывший депутат вышел на свободу «по состоянию здоровья» уже в 2014 году. Генеральная прокуратура отправила Лозинского обратно, но уже в 2016 он покинул места ограничения свободы по так называемому «закону Савченко», когда время проведенное в СИЗО идет в счет приговора.