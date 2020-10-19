Вопросы о том, стоит ли России прекращать контакты с Западом, нужно задавать российскому руководству, потому что это непосредственно их компетенция. Об этом рассказал известный российский политолог Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру

Евгений Сатановский: России все равно придется добить тех, кто ее кусает © РИА Новости, Григорий Сысоев Сергей Лавров ранее заявлял, что, если европейские государства не будут поддерживать взаимоуважительный диалог, Россия прекратит общение с Евросоюзом

«Этот вопрос к Сергею Викторовичу и Владимиру Владимировичу. К людям, которые отвечают за этот диалог и его отсутствие. Почему я должен за них делать их работу? Это работа на их зарплату, вот и пускай они работают», — сказал эксперт.

Тем не менее, отметил Сатановский, в этой ситуации максимально подходит старая фраза «кто не хочет говорить с Лавровым, будет говорить с Шойгу», а что именно делать в этой ситуации нужно спросить у министра обороны России.

Он добавил, что при желании Россия может сделать все что угодно невзирая на угрозу санкций и экономического давления, даже закончить существование США и европейских стран, но эти решения должно принимать российское руководство.

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