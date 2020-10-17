Вся история России свидетельствует о том, что у нее нет иного пути, кроме как крайне жесткую позицию на международной арене, рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в интервью изданию Украина.ру

Россия ответит. Яков Кедми описал, как Украина сама подписала себе смертный приговор © commons.wikimedia/Mark Nakoykher - Евгений Янович, у президента Украины Владимира Зеленского в последнее время были тесные контакты с Польшей, визит в Великобританию и визит в Турцию. Можно ли в связи с этим говорить о выстраивании новой антироссийской коалиции и насколько это удастся?

— Я-то откуда знаю, что там у них получится? Пусть люди делают что хотят.

Что касается визита Зеленского в Турцию, то даже опера такая была «Запорожец за Дунаем». «Теперь я турок, не козак. Здається, добре одягнувся». Все нормально. Это старая добрая традиция украинского начальства искать себе по миру хозяев. Мы лежим в той же вечной колее.

Обычно все кончается, когда российская армия в очередной раз проходит по всей этой территории, добивая или не добивая тех, кто пытается нас укусить.

Почему не хочется? Лень. Привыкли к турецким курортам. И половина нашего начальства с Украины, и Польша послевоенная была не так от нас далека, и Британия — страна, куда наше начальство вечно на шопинг ездит и детей там своих учит.

Но в конечном счете все равно придется, куда денемся.

- Вы с своих интервью постоянно выступаете за то, чтобы Россия заняла более активную и жесткую позицию на международной арене. На ваш взгляд, в чем она конкретно должна выражаться?

— А это вопрос не ко мне, а к Владимиру Владимировичу Путину, который является президентом нашей страны. Пусть он разбирается, что в данный момент надо делать. Когда он меня спросит, я свою точку зрения ему скажу.

- А может ли в принципе Россия сейчас занимать жесткую позицию?

— В любой ситуации возможно что угодно. Я довольно часто повторяю фразу, которую в свое время придумал, чтобы вежливыми словами говорить, что думаю. Тут либо тычинка вдребезги, либо пестик пополам. Никаких других вариантов не бывает. Вся наша история — это войны, войны, войны.

Сергей Марков: США хотят торпедировать «Северный поток – 2» на фоне скандала с Навальным © РИА Новости, Нина Зотина Михаил Сергеевич Горбачев по глупости своей (не потому, что его купили, а потому что деградировало советское руководство до уровня Горбачева и начало хитрых, но тупых на высшие посты назначать) все что мог сдал. А за ним Борис Николаевич Ельцин в борьбе за власть, в промежутке между отдыхом и работой над бумагами различной степени крепости и градусности, продолжил эту линию.

Вот теперь приходится отматывать все обратно и делать так, чтобы привести в чувство соседей по планете к человеческому состоянию без этого. Не приводятся. Ну, что поделать. Карма такая.

- Сергей Лавров ранее заявлял, что, если европейские государства не будут поддерживать взаимоуважительный диалог, Россия прекратит общение с Евросоюзом. На ваш взгляд, что именно должно произойти, чтобы Россия прекратила с ними контакты?

— Опять же, этот вопрос не ко мне. Этот вопрос к Сергею Викторовичу и Владимиру Владимировичу. К людям, которые отвечают за этот диалог и его отсутствие. Почему я должен за них делать их работу? Это работа на их зарплату, вот и пускай они работают.

Погребинский: Украинские власти не смогли заставить народ ненавидеть Россию - видео © Шойгу» максимально подходит в этой ситуации. А как именно это делать, нужно спрашивать у Сергея Кужугетовича. Если, конечно, он ответит, в чем я сильно сомневаюсь.

- Сейчас отмечается, что Россия не может более жестко действовать на международной арене в том числе из-за боязни санкций и идеологического давления. Действительно ли это так?

— Кто это отмечает? Не слушайте идиотов и не читайте их. Вам жить будет проще.

Россия может сделать все что угодно. Например, она может закончить существование Соединенных Штатов, когда и если она примет такое решение. Про Европу и всех остальных я вообще молчу. И совершенно не важно, что это будет взаимно. Вот это уже точно по барабану.

Россия может все что угодно. А чего захочет наше начальство — это уже другой вопрос. Но я к этому начальству не отношусь, поэтому с меня какой спрос? Я знаю, что бы я делал. Но поскольку я на их месте не нахожусь и не буду находиться, потому что я не имею отношения к официальной власти, то эти вопросы нужно задавать нашему начальству.