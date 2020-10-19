Ультиматум, который лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула президенту Александру Лукашенко, - это элемент информационной войны и психологического давления на власть. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: Пресс со стороны белорусского МВД может привести к полноценной городской герилье © vk.com, Всеволод Шимов Светлана Тихановская требует от президента отказаться от власти, освободить политзаключенных и прекратить насилие на улицах.

В противном случае Тихановская угрожает начать с 26 октября общенациональную забастовку, блокировку всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

По словам Всеволода Шимова, рассчитывать на то, что власть испугается ультиматума Тихановской, вряд ли стоит. Сомнительной выглядит и перспектива общенациональной забастовки.

«Тем не менее, для поддержания боевого духа и тонуса протестующих такие воззвания, конечно, полезны. Сейчас для Тихановской и других лидеров оппозиции важно не допустить затухания протестов. Похоже, они перешли к тактике затяжной осады и психологического изматывания властной вертикали, поскольку захватить власть кавалерийским наскоком не удалось, и возможностей для этого пока не предвидится», — считает политолог.

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На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.