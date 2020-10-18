Одесса возвращает имя Жукова проспекту, переименованному Саакашвили
Одесса возвращает имя Жукова проспекту, переименованному Саакашвили
© РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк
Городская историко-топонимическая комиссия Одессы решила вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии, поддержав просьбу мэра Одессы.

Инициатива городского головы возмутила соратников Петра Порошенко, который сочли ее манипуляцией с «ностальгией некоторых сограждан».

«Одесса — не совок! Одесса — европейский город с европейский будущим», — считают в «Евросолидарности».

В рамках процесса декоммунизации проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской Дивизии получили новые названия при губернаторе Михаиле Саакашвили.

Геннадий Труханов уверен, что эти улицы были названы в честь борцов с фашизмом, поэтому не попадают под закон о декоммунизации.

 

 

 