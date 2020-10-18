Городская историко-топонимическая комиссия Одессы решила вернуть предыдущие названия проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии, поддержав просьбу мэра Одессы.
Инициатива городского головы возмутила соратников Петра Порошенко, который сочли ее манипуляцией с «ностальгией некоторых сограждан».
«Одесса — не совок! Одесса — европейский город с европейский будущим», — считают в «Евросолидарности».
В рамках процесса декоммунизации проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской Дивизии получили новые названия при губернаторе Михаиле Саакашвили.
Геннадий Труханов уверен, что эти улицы были названы в честь борцов с фашизмом, поэтому не попадают под закон о декоммунизации.