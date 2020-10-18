Одесская ячейка партии экс-президента Украины «Европейская солидарность» подает в суд на градоначальника Геннадия Труханова, который собирается вернуть проспекту Небесной Сотни имя Маршала Жукова. Об этом организация заявила 18 октября на своей странице в Facebook

Одесса возвращает имя Жукова проспекту, переименованному Саакашвили © РИА Новости, Денис Петров | Перейти в фотобанк Инициатива городского головы возмутила соратников Петра Порошенко, который сочли ее манипуляцией с «ностальгией некоторых сограждан». «Одесса — не совок! Одесса — европейский город с европейский будущим», — считают в «Евросолидарности». В рамках процесса декоммунизации проспект Маршала Жукова и улица 25-й Чапаевской Дивизии получили новые названия при губернаторе Михаиле Саакашвили. Геннадий Труханов уверен, что эти улицы были названы в честь борцов с фашизмом, поэтому не попадают под закон о декоммунизации.