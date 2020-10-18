О главных причинах сокращения численности населения Украины рассказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Александр Гладун в в эфире "Украина 24", передает "Обозреватель" 18 октября

Исчезающая страна. Украинцы стали «вымирающим видом» © AP, Felipe Dana

Гладун заявил, что страна находится в системном демографическом кризисе, и раскрыл его причины.

«Это прежде всего низкая рождаемость, смертность выше, чем в европейских странах, и миграционные процессы, которые мы сейчас не можем даже оценить», — пояснил исследователь.

Согласно прогнозу, подготовленному департаментом экономических и социальных вопросов секретариата ООН, к 2050 году население Украины сократится на 30-50%.