По его словам, численность населения Украины на начало года составляет 41,9 млн человек без учета Крыма, но с учетом неподконтрольных территорий Донецкой области.
Гладун заявил, что страна находится в системном демографическом кризисе, и раскрыл его причины.
«Это прежде всего низкая рождаемость, смертность выше, чем в европейских странах, и миграционные процессы, которые мы сейчас не можем даже оценить», — пояснил исследователь.
Согласно прогнозу, подготовленному департаментом экономических и социальных вопросов секретариата ООН, к 2050 году население Украины сократится на 30-50%.