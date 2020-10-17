В США впервые за 70 лет казнят женщину, на федеральном уровне приговоренную к высшей мере наказания. Об этом 17 октября со ссылкой на американский минюст сообщило агентство РИА Новости

Осужденная 39-летняя Лиза Монтгомери была признана виновной в жестоком убийстве беременной женщины и похищении недоношенного ребенка из утробы в 2004 году.

В США смертную казнь на федеральном уровне отменили из-за разногласий в методах © maps-of-the-world.ru

Минюст также назначил казнь Брэндона Бернарда, убившего вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.

В июле Верховный суд США постановил, что впервые за 17 лет назначенные казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.

Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение в США, где ранее смертельные приговоры приводились в исполнение в юрисдикциях отдельных штатов.