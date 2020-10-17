Осужденная 39-летняя Лиза Монтгомери была признана виновной в жестоком убийстве беременной женщины и похищении недоношенного ребенка из утробы в 2004 году.
Приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции.
Минюст также назначил казнь Брэндона Бернарда, убившего вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году.
В июле Верховный суд США постановил, что впервые за 17 лет назначенные казни в федеральных тюрьмах могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.
Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение в США, где ранее смертельные приговоры приводились в исполнение в юрисдикциях отдельных штатов.