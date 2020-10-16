Среди наиболее активных политических сил сегодня на Украине - «Батькивщина» и «Европейская солидарность. Об этом украинский политолог Константин Бондаренко сказал в интервью изданию Украина.ру

«Батькивщина» определилась с кандидатом в мэры Киева © Facebook, Олексій Кучеренко

Что касается регионов, то там, по мнению Бондаренко, наиболее активны партия «За майбутне» Игоря Палицы, которая ассоциируется с бизнесменом Игорем Коломойским, «УДАР» Виталия Кличко в Киеве, ВО «Свобода» во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске.

В целом, по словам политолога, на местах можно видеть достаточно пеструю картину, так как происходит регионализация политики.

Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.