«Если говорить об общеукраинских партиях, то достаточно активно работает сегодня "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Более того, я считаю, что "Батькивщина" в ближайшем будущем может играть даже "золотую акцию" в политических раскладах. "Оппозиционная платформа — За жизнь" сегодня активна на юге и на востоке страны», — сказал он.
Что касается регионов, то там, по мнению Бондаренко, наиболее активны партия «За майбутне» Игоря Палицы, которая ассоциируется с бизнесменом Игорем Коломойским, «УДАР» Виталия Кличко в Киеве, ВО «Свобода» во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске.
В целом, по словам политолога, на местах можно видеть достаточно пеструю картину, так как происходит регионализация политики.
Региональные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.