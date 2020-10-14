Пандемия коронавируса не приведет к отмене местных выборов на Украине, но их результат будет непредсказуем, считает известный украинский политолог Константин Бондаренко

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Руслан Бизяев: Решение о проведении местных выборов на Украине переходит в онлайн-режим © Facebook, Руслан Бизяев

- Константин, готова ли медицинская система страны к такому числу заболевших?

— Нас убеждают, что готова. На сегодняшний день, министр здравоохранения Степанов говорил, что при необходимости могут быть развернуты дополнительные мощности для того, чтобы создать полевые и абсолютно новые госпитали. И пока что система справляется с тем наплывом людей, который существует сегодня.

Я напомню, что на прошлой неделе уже было более 5 тысяч заболевших. Сегодня чуть меньше 4,5 тысячи, чуть больше 40 человек за прошлый день умерли. На прошлой неделе были в два раза больше показатели. Но реально Украина уже пришла ко второй волне коронавируса.

Еще в самом начале эпидемии представители крупного бизнеса сделали серьезные пожертвования, чтобы закупить аппараты ИВЛ, достаточное количество медикаментов и так далее.

Массового инфицирования граждан избежать не удастся. Но при этом я думаю, что успешные действия по предупреждению пандемии удастся предпринять.

- Не кажется ли вам, что дело в тест-системе на Украине и что заболевших гораздо больше? У меня у родственников была температура за 37, они обратились к врачу, а им сказали, что поскольку у них температура не 39, то тест им делать не будут, и отправили лечиться дома.

— Эксцессы исполнителей существуют всюду. Что же касается тестирования, то в сутки у нас делается примерно 30-35 тыс. тестов. Распоряжением президента Зеленского, которое вступает в силу с сегодняшнего дня, решено увеличить до 50 тыс. тестов.

В самом начале эпидемии тестов действительно катастрофически не хватало. Но я сам четыре раза уже делал тесты перед выездами за пределы Украины и после контактов с заболевшими, слава Богу, они оказались отрицательными.

Проблем с тем, чтобы сделать тест, нет, если вы обращаетесь в коммерческую лабораторию. Что касается государственных лабораторий, то там существуют проблемы с очередями и наличием тестов.

- Есть ли вероятность, что местные выборы перенесут из-за пандемии? Или ситуация не настолько критична?

— Ситуация не настолько критична. Плюс ко всему нет оснований для переноса. Основанием для переноса может быть только введение чрезвычайного положения в стране. Поскольку чрезвычайное положение не вводят, выборы, скорее всего, состоятся.

Другое дело, что из-за пандемии коронавируса может быть много сюрпризов на этих выборах. У нас обычно выборы делают пенсионеры, именно их голоса в первую очередь влияют на результаты голосования. Но сейчас многие пенсионеры решат отсидеться дома.

Поэтому, наверное, впервые выборы будут делать люди среднего возраста.

- А как это повлияет на результаты местных выборов?

— Вообще непонятно. Мы с коллегами постоянно спорим из-за этого. Есть целый ряд традиционных политических партий, у которых в активе много людей старшего возраста. У «Оппозиционной платформы — За жизнь», скажем прямо, самый старый электорат. «Европейская солидарность» с пожилыми людьми работает. Эти партии могут недосчитаться голосов.

- Какая партия самая активная и больше всего работает с избирателями?

— В каждом регионе существуют свои партии, которые достаточно активно работают. У нас вообще начинается регионализация политики. Если говорить об общеукраинских партиях, то достаточно активно работает сегодня «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Более того, я считаю, что «Батькивщина» в ближайшем будущем может играть даже «золотую акцию» в политических раскладах. «Оппозиционная платформа — За жизнь» сегодня активна на юге и на востоке страны.

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В том же Запорожье или Мариуполе существуют свои проекты, которые ориентируются на местных мэров и местные элиты и которые не обращают внимание на общеукраинские тренды. Во Львове, Тернополе и Ивано-Франковске традиционно сильна ВО «Свобода».

Происходит регионализация политики, и мы увидим достаточно пеструю картину на местах.

- Мы все наблюдаем за парламентскими и президентскими выборами в разных странах. А чем так важны местные выборы, если мы берем украинский контекст?

— В связи с децентрализацией и в связи с тем, что сегодня центр принятия решений перенесся в регионы, очень важно, кто будет формировать основу региональных элит, как региональные элиты будут взаимодействовать на уровне местных органов власти, кто будет формировать органы власти, и как они будут взаимодействовать с центром. От этого будет во многом зависеть будущее Украины.

Другой вопрос в том, как поведет себя партия «Слуга народа», сможет ли она получить свое представительство на местах, сможет ли она влиять на позицию местных элит, формировать органы власти.

Или же будет ситуация, при которой крупнейшая партия с мандатом доверия в 73% сможет реализовать это доверие только в так называемом «печерском треугольнике» между Офисом президента, Верховной Радой и Кабинетом министров.