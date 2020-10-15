«Честный» ответ на вопрос о будущем российско-украинских отношений состоит в том, что Москва будет увеличивать свои взаимоотношениями с отдельными регионами и элитными группировками Украины. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник 15 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Пресс-конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве»

«Это очень болезненно для определенного политического мейнстрима Украины. Мы должны это понимать», — указал Бортник.

Политолог добавил, что в этой ситуации многое будет зависеть от того, насколько те или иные украинские регионы и властные группы готовы выходить из-под внешнего управления, под которым сегодня де-факто находится страна.

Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»