В частности, отметил эксперт, об этом свидетельствует инициатива Москвы о снятии санкций с некоторых украинских компаний.
«Это очень болезненно для определенного политического мейнстрима Украины. Мы должны это понимать», — указал Бортник.
Политолог добавил, что в этой ситуации многое будет зависеть от того, насколько те или иные украинские регионы и властные группы готовы выходить из-под внешнего управления, под которым сегодня де-факто находится страна.
Слова спикера прозвучали 15 октября в ходе пресс-конференции ««Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.ру»