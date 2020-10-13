В последнее время активизировался ряд конфликтов в ближнем зарубежье. Белорусский майдан, очередная революция в Киргизии, очередная война в Закавказье. Тревогу вызывают процессы транзита власти в Молдавии и Грузии. В этом контексте вновь активизировалась внутрироссийская дискуссия относительно стратегии в отношении постсоветского пространства. Можно ли бесконечно замораживать конфликты? Как превратить пояс нестабильности в пояс лояльности, и нужно ли это вообще?
В конференции примут участие: депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев, директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин и директор Украинского института политики Руслан Бортник (г. Киев).
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.