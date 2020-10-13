В рамках проекта «Украинское досье» 15 октября состоится мультимедийная конференция «Пояс неверности: вызовы для России на постсоветском пространстве». Она стартует в режиме онлайн в 13:00 в мультимедийной студии редакции Украина.ру, будет обеспечено интерактивное общение со зрителями

Украина.ру на Youtube Анатолий Вассерман объяснил связь внутренних врагов России и гражданской войны в США