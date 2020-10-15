Лауреат Нобелевской премии по литературе и одна из лидеров белорусского протестного движения Светлана Алексиевич 14 октября встретилась в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщил Еuronews

«Это нормальная ее жизнь». Отъезд Алексиевич из Белоруссии получил объяснение © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк прошло во дворце Бельвю.

В ходе официальной части визита писательница оставила в книге почетных гостей запись со словами благодарности за поддержку.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Представители оппозиции, несогласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти.

Месяц назад писательница оказалась единственным членом президиума оппозиционного Координационного совета, оставшимся в республике и не заключенным под стражу.

В сентябре Алексиевич отправилась на лечение в Германию. Помощница писательницы Татьяна Тюрина подчеркивала, что речь не идет об эмиграции. Сама Алексиевич не исключает возможности возвращения на родину, но призналась, что опасается ареста.