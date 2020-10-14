«В одном дне — 1440 минут! Уделяйте хотя бы 60 из них для того, что делает вас лучше! Займитесь спортом, прочитайте 50 страниц книги, выучите 10 новых иностранных слов, помедитируйте или уделите это время теплой беседе с близкими — это тоже очень важно», — написала Каменских.
Мотивационный пост певица дополнила фото в лосинах и сделала это не случайно, всем своим подписчикам артистка предложила присоединиться к ее интенсиву ROCK YOUR BODY и заниматься спортом вместе с Каменских.
«Круто когда ты имеешь возможность построить свой день на пользу, а не так, когда ты работаешь по 12 часов с четырьмя выходными в месяц», «Настя, всё хочу спросить: у вас какой то комплекс неполноценности？Или что？Какова причина того, что вы постоянно выставляете откровенные фото?» — ответили подписчики.
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Сколько раз вы хотели изменить свою жизнь? ✨ Сколько раз перед сном обещали себе, что утром все будет иначе? И сколько раз вы действительно начинали жить и действовать по-новому? 🤔 ⠀ Жизнь удивительная и каждый день мы можем ее познавать 😍Познавать себя. Становиться лучше! Делать мир вокруг себя лучше! 🌍 ⠀ Даже небольшое действие в сторону своей мечты приближает вас к ней! ☑️ В одном дне — 1440 минут! Уделяйте хотя бы 60 из них для того, что делает вас лучше! ⠀ Сейчас вы прочитали этот пост и я буду рада, если он вас замотивировал! ☺️ ⠀ ❕Так начните что-то делать прямо сейчас ❕ ⠀ Займитесь спортом, прочитайте 50 страниц книги, выучите 10 новых иностранных слов, помедитируйте или уделите это время теплой беседе с близкими — это тоже очень важно ❤️ ⠀ А если вам нужна ежедневная поддержка и мотивация, то регистрируйтесь на мой интенсив ROCK YOUR BODY и прокачивайте себя вместе с крутой командой единомышленников! 😘 ⠀ Ссылка на регистрацию — в закрепленных сторис