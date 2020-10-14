Украинская певица Настя Каменских мотивирует подписчиков сделать свою жизнь лучше, потратив 60 минут в день на развитие: чтение, спорт, изучение языков. Именно столько, по мнению артистки, нужно, чтобы стать совсем другим человеком, об этом она написала у себя в Instagram 13 октября

Слишком пошло. Фанаты негодуют из-за нового фото Каменских © Настя Каменских. Инстаграм

Мотивационный пост певица дополнила фото в лосинах и сделала это не случайно, всем своим подписчикам артистка предложила присоединиться к ее интенсиву ROCK YOUR BODY и заниматься спортом вместе с Каменских.

«Круто когда ты имеешь возможность построить свой день на пользу, а не так, когда ты работаешь по 12 часов с четырьмя выходными в месяц», «Настя, всё хочу спросить: у вас какой то комплекс неполноценности？Или что？Какова причина того, что вы постоянно выставляете откровенные фото?» — ответили подписчики.