США действительно выделяли деньги на массовые акции протеста в Белоруссии, но до белорусской оппозиции эти средства точно не дошли. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии Андрей Суздальцев в эфире интернет-канала «Политвера»

Суздальцев рассказал, как Лукашенко отреагировал на слова Путина о политической реформе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Сергей Нарышкин заявил, что США по линии различных неправительственных организаций направили на организацию антиправительственных выступлений в Белоруссии порядка $20 млн.

Эксперт подчеркнул, что у него нет оснований не доверять сведениям российской разведки, однако ни в различных организациях внутри Белоруссии, ни белорусской эмиграции эти 20 млн долларов так и не увидели.

«Я знаю, что там тоже есть «пилильщики» похлеще наших. Деньги могли элементарно не дойти. Если они шли через Польшу, то, наверняка не дошли. У меня в словах Нарышкина сомнений нет. Но то, что они не дошли, я точно знаю», — констатировал Суздальцев.

В любом случае, добавил политолог, этот эпизод в очередной раз доказывает, что политика Запада, который в отличие от РФ не вкладывал в Белоруссию 100 млрд долларов, более эффективна.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.