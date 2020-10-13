«Порошенко П.А., пребывая в должности Президента Украины, в августе 2014 года зарегистрировал в юрисдикции Британских Виргинских Островов компанию Prime Asset Partners Limited, единственным бенефициарным собственником которой является лично Порошенко П.А. Регистрация данной компании скрывалась Порошенко П.А. и не была отражена в декларации про доходы и финансовые обязательства», — процитировал Портнов Единый реестр досудебных расследований Украины.
По его мнению, фирма была нужна Порошенко, чтобы уклоняться от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Юрист выразил сомнение в реальном наказании бывшего президента при нынешнем генпрокуроре страны.
Однако Портнов считает, что продолжать работу по разоблачению экс-главы государства необходимо, и в конце концов «преступное кубло должно быть наказано».
В отношении бывшего украинского президента возбуждено более 20 уголовных дел. Большинство открыто по заявлениям Андрея Портнова.