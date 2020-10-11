«Специальный рейс T53276 доставил из Украины более 200 граждан Туркменистана, которые вынуждены были оставаться в этой стране после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. В основном это выпускники вузов Украины», — цитирует агентство сообщение Туркменпоратала.
Туркмения ранее вывезла своих граждан чартерными рейсами из России, Турции, Индии и Белоруссии.
Вернувшиеся домой граждане должны будут пройти двухнедельный карантин в Туркменабате.
Власти страны утверждают, что в Туркменистане нет коронавируса, однако ввели в стране поголовный масочный режим и ряд других ограничений.