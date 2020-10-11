Из киевского аэропорта «Борисполь» Boeing 777-200LR авиакомпании «Туркменистан» вывез несколько сотен туркменов на родину, сообщает РИА Новости 11 октября со ссылкой на местные СМИ

«Специальный рейс T53276 доставил из Украины более 200 граждан Туркменистана, которые вынуждены были оставаться в этой стране после прекращения авиасообщения из-за пандемии коронавируса. В основном это выпускники вузов Украины», — цитирует агентство сообщение Туркменпоратала.

Жителям Туркменистана пригрозили тюрьмой за наплевательское отношение к опасным инфекциям © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Вернувшиеся домой граждане должны будут пройти двухнедельный карантин в Туркменабате.

Власти страны утверждают, что в Туркменистане нет коронавируса, однако ввели в стране поголовный масочный режим и ряд других ограничений.