Спецтехника дежурит возле Дома офицеров на проспекте Независимости. На улице Интернациональной с обратной стороны здания замечены армейские грузовики с людьми в военной форме и с автоматическим оружием.
Также по проспекту в сторону центра столицы проехала еще одна колонна спецтехники с водомётами.
Военные огородили забором стелу Минск — город-герой. Ее ранее назвали «местом сбора» протестующие.
Возле резиденции главы государства — Дворца Независимости — стоят армейские грузовики, водометы, заградительные авто и машины с рулонами колючей проволоки.
Также близ резиденции президента припарковались десять бронетранспортёров.