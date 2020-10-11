В центре Минска силовики наращивают меры безопасности в ожидании очередной несанкционированной акции оппозиции, сообщает РИА Новости 11 октября

Спецтехника дежурит возле Дома офицеров на проспекте Независимости. На улице Интернациональной с обратной стороны здания замечены армейские грузовики с людьми в военной форме и с автоматическим оружием.

Молодежь, женщины и пенсионеры. Чем продиктован социальный состав белорусских протестов © t.me/radiosvaboda

Военные огородили забором стелу Минск — город-герой. Ее ранее назвали «местом сбора» протестующие.

Возле резиденции главы государства — Дворца Независимости — стоят армейские грузовики, водометы, заградительные авто и машины с рулонами колючей проволоки.

Также близ резиденции президента припарковались десять бронетранспортёров.