Лидер белорусской оппозиции и глава Координационного совета (КС) Светлана Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с мужем Сергеем. Фрагмент разговора опубликовал телеканал «360» 11 октября

«Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Отступать мы не можем, пока не добьемся новых выборов», — сказала глава КС своему супругу.

Сергей Тихановский поинтересовался у нее, поддерживают ли их президент Франции Эммануэль Макрон и канцлера ФРГ Ангела Меркель. Лидер белорусской оппозиции ответила, что они «хорошие люди, поддерживают нас. Верят в нашу победу».

В Сети появился фрагмент разговора Светланы и Сергея Тихановских.



— Надо как-то жестче быть.

— Жестче? Я переживаю за всех, кто в тюрьме находится, чтобы на вас это не отразилось. Но, значит, будем жестче. pic.twitter.com/Hr3uGbLNfy — Телеканал 360° (@360tv) October 10, 2020

​

Изначально баллотироваться в президенты Белоруссии планировал именно Сергей Тихановский, однако не смог этого сделать, поскольку отбывал административный арест. Тогда оппозиция выдвинула на пост главы государства его супругу.

Впервые за 4 месяца. Тихановская поговорила с сидящим в СИЗО мужем-оппозиционером © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает победу Александра Лукашенко подтасованной. Через несколько дней после голосования Светлана Тихановская уехала в Литву, заявив, что это необходимо из соображений безопасности.

Уже в Европе лидер оппозиции создала Координационный совет, который должен быть передать ей власть от Лукашенко. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.