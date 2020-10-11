«Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Отступать мы не можем, пока не добьемся новых выборов», — сказала глава КС своему супругу.

Сергей Тихановский поинтересовался у нее, поддерживают ли их президент Франции Эммануэль Макрон и канцлера ФРГ Ангела Меркель. Лидер белорусской оппозиции ответила, что они «хорошие люди, поддерживают нас. Верят в нашу победу».

Изначально баллотироваться в президенты Белоруссии планировал именно Сергей Тихановский, однако не смог этого сделать, поскольку отбывал административный арест. Тогда оппозиция выдвинула на пост главы государства его супругу.

Впервые за 4 месяца. Тихановская поговорила с сидящим в СИЗО мужем-оппозиционером
Впервые за 4 месяца. Тихановская поговорила с сидящим в СИЗО мужем-оппозиционером
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Следственный комитет Белоруссии возбудил против Тихановского дело об организации массовых беспорядков и призывах к насилию против полицейских.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает победу Александра Лукашенко подтасованной. Через несколько дней после голосования Светлана Тихановская уехала в Литву, заявив, что это необходимо из соображений безопасности.

Уже в Европе лидер оппозиции создала Координационный совет, который должен быть передать ей власть от Лукашенко. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.