«Делаем все возможное, чтобы скорее вы все вышли. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике. Отступать мы не можем, пока не добьемся новых выборов», — сказала глава КС своему супругу.
Сергей Тихановский поинтересовался у нее, поддерживают ли их президент Франции Эммануэль Макрон и канцлера ФРГ Ангела Меркель. Лидер белорусской оппозиции ответила, что они «хорошие люди, поддерживают нас. Верят в нашу победу».
В Сети появился фрагмент разговора Светланы и Сергея Тихановских.— Телеканал 360° (@360tv) October 10, 2020
— Надо как-то жестче быть.
— Жестче? Я переживаю за всех, кто в тюрьме находится, чтобы на вас это не отразилось. Но, значит, будем жестче. pic.twitter.com/Hr3uGbLNfy
Изначально баллотироваться в президенты Белоруссии планировал именно Сергей Тихановский, однако не смог этого сделать, поскольку отбывал административный арест. Тогда оппозиция выдвинула на пост главы государства его супругу.
Следственный комитет Белоруссии возбудил против Тихановского дело об организации массовых беспорядков и призывах к насилию против полицейских.
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. Оппозиция считает победу Александра Лукашенко подтасованной. Через несколько дней после голосования Светлана Тихановская уехала в Литву, заявив, что это необходимо из соображений безопасности.
Уже в Европе лидер оппозиции создала Координационный совет, который должен быть передать ей власть от Лукашенко. В связи с этим Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей.