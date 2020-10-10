По итогам переговоров в Москве Баку и Ереван пришли к соглашению о прекращении огня в Карабахе с 12:00 10 октября. Несмотря на это, стороны конфликта вновь сообщили об ожесточенных боях на южном фронте в зоне карабахского конфликта с применением большого количества беспилотников и артиллерии.
Дело в том, пояснил эксперт, что из 7 азербайджанских районов боевые действия нормально можно вести только в двух, расположенных на юге, в которых собственно Азербайджан их и вел, забирая раннее оставленные села.
«В остальных местность представляет из себя горный рельеф. Действовать может только пехота, а не танки. Причем пехота наступать будет с очень большими потерями, так как там серьезные армянские укрепления», — указал Абзалов.
Учитывая, что у сторон крайне мало военно-воздушных сил, в частности, беспилотников, которые могли бы наносить серьезные удары по противнику и способствовать продвижению войск, то этот конфликт мог бы превратиться в долгосрочный, уточнил политолог.
Стороны уже серьезно исчерпали свои силы и продолжать военную кампанию без серьезных политических и экономических рисков уже не могли, в результате появилось окно возможностей, которое помогло усадить стороны за стол переговоров, заключил собеседник издания.
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