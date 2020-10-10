Рельеф местности как в Нагорном Карабахе, так и в прилегающих к нему азербайджанских районах, которые давно заняты армянскими подразделениями, таковы, что стороны конфликта вести полноценную войну тут долго не могли. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: Позиция Москвы — единственная причина, почему сейчас людей в Карабахе не убивают © РИА Новости, Владимир Трефилов

Дело в том, пояснил эксперт, что из 7 азербайджанских районов боевые действия нормально можно вести только в двух, расположенных на юге, в которых собственно Азербайджан их и вел, забирая раннее оставленные села.

«В остальных местность представляет из себя горный рельеф. Действовать может только пехота, а не танки. Причем пехота наступать будет с очень большими потерями, так как там серьезные армянские укрепления», — указал Абзалов.

Учитывая, что у сторон крайне мало военно-воздушных сил, в частности, беспилотников, которые могли бы наносить серьезные удары по противнику и способствовать продвижению войск, то этот конфликт мог бы превратиться в долгосрочный, уточнил политолог.

Стороны уже серьезно исчерпали свои силы и продолжать военную кампанию без серьезных политических и экономических рисков уже не могли, в результате появилось окно возможностей, которое помогло усадить стороны за стол переговоров, заключил собеседник издания.

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