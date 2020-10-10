Когда стало понятно, что речь в военном конфликте могла идти не просто о потере пары азербайджанских районов, а о том, что Баку пойдет на Степанакерт, Пашинян понял, где у него находятся союзники. Несмотря на враждебные действия руководства Армении Москва исполнила свои обязательства и добилась прекращения огня, говорит политолог Дмитрий Абзалов

По итогам переговоров в Москве Баку и Ереван пришли к соглашению о прекращении огня в Карабахе с 12:00 10 октября.

Подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики получили приказ прекратить огонь, как ранее сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

Несмотря на это, в субботу, 10 октября, стороны конфликта вновь сообщили об ожесточенных боях на южном фронте в зоне карабахского конфликта с применением большого количества беспилотников и артиллерии.

Своим мнением о ситуации в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов.

- Дмитрий, почему Армения и Азербайджан в итоге сели за стол переговоров в Москве?

- Рельеф местности как в Нагорном Карабахе, так и в прилегающих к нему азербайджанских районах, которые давно заняты армянскими подразделениями, таковы, что стороны конфликта вести полноценную войну тут долго не могли.

Дело в том, что из 7 азербайджанских районов боевые действия нормально можно вести только в двух, расположенных на юге, в которых собственно Азербайджан их и вел, забирая раннее оставленные села. В остальных местность представляет из себя горный рельеф. Действовать может только пехота, а не танки. Причем пехота наступать будет с очень большими потерями, так как там серьезные армянские укрепления.

Учитывая, что у сторон крайне мало военно-воздушных сил, в частности, беспилотников, которые могли бы наносить серьезные удары по противнику и способствовать продвижению войск, то этот конфликт мог бы превратиться в долгосрочный.

Стороны уже серьезно исчерпали свои силы и продолжать военную кампанию без серьезных политических и экономических рисков уже не могли. В результате появилось окно возможностей, которое помогло усадить стороны за стол переговоров.

К тому же надо учитывать и еще серьезные политические моменты у сторон, которые на них давят: у (президента Армении) Пашиняна в 2023 году будут парламентские выборы. Экономическая ситуация в Армении — крайне сложная. Поэтому война за территорию Карабаха — это важный момент для мобилизации сторонников Пашиняна.

А Азербайджан, судя по всему, ждет транзит политической власти, поэтому Алиеву важно было поддержать собственный рейтинг.

- Почему именно Россия стала площадкой, на которой Армения и Азербайджан смогли договориться?

— Да, площадка была выбрана крайне удачно. С начала военного конфликта были торпедированы другие возможные арбитры: Армения не хотела видеть таким арбитром Турцию, так как не признает ее той страной, которая находится над конфликтом, она считает, что та вмешивается в конфликт на стороне Азербайджана.

В свою очередь Азербайджан не видит независимого арбитра во Франции и США, где проживают многочисленные армянские диаспоры. Баку уже заявлял, что Париж стал на сторону Еревана. Также власти Азербайджана видят в Америке сторонника Армении.

А вот Россия была именно той страной, которая была равноудалена и от Армении, и от Азербайджана. И именно это помогло успешности переговоров по прекращению огня.

- Россию ведь пытались втянуть в конфликт, чтобы Москва выбрала одну из сторон…

— Да, но безуспешно. То, что и в политическом, и в информационном плане был максимальный паритет — это большая заслуга Москвы. Любые переговоры с Арменией предварялись переговорами с Азербайджаном и наоборот. Тут можно вспомнить визит (премьер-министра РФ) Мишустина, который был заранее запланирован, в Армению. До визита он специально позвонил в Азербайджан и провел аналогичные переговоры на том же уровне.

То, что Москве удалось сохранить вышеуказанный паритет — это единственная причина, почему сейчас людей в Карабахе не убивают.

- В адрес России порой можно услышать упреки в том, что она как член ОДКБ не вступилась за Армению, тоже члена ОДКБ. Другие упрекают Россию за то, что она продавала оружие Азербайджану, который его потом использовал против ее союзницы — Армении. Что можно было бы тут ответить?

— Да, Азербайджан покупал российское вооружение, но при этом покупал оружие и у других стран, например, у Израиля и Турции. В стране собираются беспилотники, но по израильским лицензиям. При этом Москва параллельно либо бесплатно, либо за счет кредитов, что фактически тоже бесплатно, осуществляла военные поставки Армении, чтобы сохранить паритет.

И без них Армения, имеющая военный бюджет в 600 млн. долларов, проиграла бы Азербайджану, имеющему бюджет в 2,5 млрд. долларов. От нее ничего бы не осталось с военной точки зрения. В Армении сохраняются противоракетные комплексы С-300. Учитывая перевес Азербайджана в воздушных силах и его поддержку со стороны Турции, Москва спасла Армению.

- А что насчет ОДКБ?

— Согласно документам этой организации, помогать Армении мы были бы должны, если бы военные действия происходили на ее территории. А они велись не там, а на территории районов, которые резолюция СБ ООН признает азербайджанскими. Согласно этому же документу, Армения должна мирным путем передать эту территорию Азербайджану. Первая на этой неделе и раньше заявляла, что готова передать второму эти районы.

Мало того, согласно Уставу ОДКБ Армения в случае угрозы могла бы обратиться в эту организацию за консультациями на предмет агрессии в ее адрес, но она этого ни разу не сделала. Это говорит о том, что юридических претензий к Москве у Еревана нет.

Напомню об интервью Пашиняна, который говорил, что отдать отдельные районы не является никакой проблемой. Согласно резолюции ООН, азербайджанские районы, находящиеся на юге от Нагорного Карабаха, должны передаваться в приоритетном порядке.

Также напомню, что и Азербайджан, с которым у нас есть договор о стратегическом партнерстве, мог призвать нас встать на его сторону. Но Москва тут проявила максимально равноудаленную позицию. Она не встала ни на ту, ни на другую сторону.

- Также приходилось слышать мнения, что России не стоило бы спасать Армению из-за русофобии части армянского общества и прозападного крена Пашиняна. Есть ли в такой позиции рациональное зерно? И второе: этот военный конфликт показал, что Армении без России — никуда?

— Есть позиции Турции в Азербайджане, но Москва же не обижается за это на Азербайджан и не выступает из-за этого на стороне Армении. Вот так она не обижается на то, что Пашинян за последние два года выкорчевывал всё, что было связано с предыдущим руководством, включая карабахский клан, который был наиболее боеспособным, и, между прочим, решил посадить главу ОДКБ.

Также Пашинян выстраивал альтернативные повестки, закрывал русские школы в Армении — в отличие от Азербайджана, выкорчевывал российские экономические интересы. Он перелопатил все военные посты, поставив туда проамериканских игроков.

Кстати, то, что он стал их увольнять во время конфликта, показывает, что воевать они не умеют.

Пашинян хотел интенсифицировать связи с Ираном и США, которые в итоге не стали вступаться за Армению. Вся диаспора США активно поддерживала Пашиняна, и кто сейчас пошел за Армению и Карабах воевать? Никто.

Чтобы Армения не была разгромлена, переговоры о прекращении огня провела Российская Федерация. Поэтому у Пашиняна за время конфликта произошло некоторое внутреннее прозрение.

Когда у него не получилось интенсифицировать сотрудничество с Ираном и Америкой, он что сделал? Он приехал в Россию, где попытался начать процесс примирения с Путиным. Почему? Потому что наши экономики связаны, и мы защищаем Армению не на словах, а на деле, и обеспечиваем ее безопасность. Из всех стран, которые окружают Армению, единственную мирную позицию занимает Иран — он не вмешивается в конфликт.

Так что Пашинян совершил ряд ошибок, что в итоге может стоить ему премьерства. Например, он не обращался в ОДКБ, армия была неподготовлена, он не занимался ее развитием. При этом у Азербайджана перевес в некоторых видах вооружения был в 2-3 раза. У Армении практически не было своих беспилотников.

Когда стало понятно, что речь в военном конфликте могла идти не просто о потери пары азербайджанских районов, а о том, что азербайджанская армия пойдет на Степанакерт, где 40-50% населения его уже покинуло, Пашинян прозрел и понял, где у него находятся союзники.

Но несмотря на враждебные действия руководства Армении Москва исполнила свои обязательства и добилась прекращения огня. Мы так выстраиваем свою позицию, что даже антироссийский политик Армении обречен на сотрудничество с Москвой.