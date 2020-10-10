Пример Киргизии наглядно показывает, что само по себе нахождение республики в составе Евразийского экономического союза не является панацеей от экономических проблем. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Более того, подчеркнул эксперт, пребывание Киргизии в ЕАЭС по сути провоцирует в обществе антироссийские настроения.

«Во-первых, антироссийская оппозиция утверждает, что это проект Москвы. Во-вторых, есть социальное недовольство, поскольку сам факт нахождения в каком-то интеграционном объединении вызывает у людей необоснованные надежды, что все быстро поменяется в лучшую сторону. Но надо же что-то для этого делать, а не просто ждать, что Россия деньги пришлет», — категоричен Суздальцев.

Он добавил, что весь этот формат иждивенческих отношений с Россией по сути разваливает постсоветские государства.

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