В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.
Более того, подчеркнул эксперт, пребывание Киргизии в ЕАЭС по сути провоцирует в обществе антироссийские настроения.
«Во-первых, антироссийская оппозиция утверждает, что это проект Москвы. Во-вторых, есть социальное недовольство, поскольку сам факт нахождения в каком-то интеграционном объединении вызывает у людей необоснованные надежды, что все быстро поменяется в лучшую сторону. Но надо же что-то для этого делать, а не просто ждать, что Россия деньги пришлет», — категоричен Суздальцев.
Он добавил, что весь этот формат иждивенческих отношений с Россией по сути разваливает постсоветские государства.
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