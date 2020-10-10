По его словам, в случае интеграции двух стран потребуются наднациональная структура, единые эмиссионный центр, валюта и общие вооруженные силы.
«В теории все выглядит просто, как "ассоциированный субъект РФ" с достаточно самостоятельной внутренней политикой… В реальности самое сложное — это замаскировать и обосновать, потому как внутри Белоруссии многих такая перспектива пугает частичной потерей суверенитета, а внутри России такой прецедент создает соблазн для региональных политиков», — отметил Морунов.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.
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