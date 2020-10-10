Самое сложное в процессе интеграции России и Белоруссии - это маскировка происходящего, чтобы не вызвать волнения в РБ и «аппетиты» у российских региональных политиков. Об этом белорусский искусствовед Александр Морунов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Речь не идет о конфедерации»: Абзалов сказал, в какой интеграции нуждаются Россия и Белоруссия © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«В теории все выглядит просто, как "ассоциированный субъект РФ" с достаточно самостоятельной внутренней политикой… В реальности самое сложное — это замаскировать и обосновать, потому как внутри Белоруссии многих такая перспектива пугает частичной потерей суверенитета, а внутри России такой прецедент создает соблазн для региональных политиков», — отметил Морунов.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года. СГ — это надгосударственное объединение Российской Федерации и Республики Беларусь с единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.