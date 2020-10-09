Рядовые киргизские граждане в вопросах внешнеполитической и внешнеэкономической ориентации республики настроены прагматично. Об этом рассказал киргизский политолог Айбек Султангазиев в интервью изданию Украина.ру

Айбек Султангазиев: В киргизском обществе царит запрос на контрэлиту © Facebook, Айбек Султангазиев

«Потому что 30 лет перманентного кризиса народ у нас выживал сам, наш бизнес вырос в очень суровых условиях и очень рад любой возможности прорваться на внешний рынок и получить свой сегмент рынка в другом государстве», — указал Султангазиев.

Тем не менее, добавил специалист, союзнические отношения России и Киргизии во время революций не дали трещину, а среди политических партий мало тех, кто выступает с антироссийских позиций.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.