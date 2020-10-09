Киргизские граждане заинтересованы в том, отметил эксперт, чтобы у Бишкека были хорошие отношения со всеми, чтобы была торговля, чтобы можно было продавать свою продукцию на внешних рынках (в Казахстан, в Россию, в Китай, в Узбекистан).
«Потому что 30 лет перманентного кризиса народ у нас выживал сам, наш бизнес вырос в очень суровых условиях и очень рад любой возможности прорваться на внешний рынок и получить свой сегмент рынка в другом государстве», — указал Султангазиев.
Тем не менее, добавил специалист, союзнические отношения России и Киргизии во время революций не дали трещину, а среди политических партий мало тех, кто выступает с антироссийских позиций.
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