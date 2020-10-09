Айбек Султангазиев: В киргизском обществе царит запрос на контрэлиту
Айбек Султангазиев: В киргизском обществе царит запрос на контрэлиту
© Facebook, Айбек Султангазиев
Киргизские граждане заинтересованы в том, отметил эксперт, чтобы у Бишкека были хорошие отношения со всеми, чтобы была торговля, чтобы можно было продавать свою продукцию на внешних рынках (в Казахстан, в Россию, в Китай, в Узбекистан).

«Потому что 30 лет перманентного кризиса народ у нас выживал сам, наш бизнес вырос в очень суровых условиях и очень рад любой возможности прорваться на внешний рынок и получить свой сегмент рынка в другом государстве», — указал Султангазиев.

Тем не менее, добавил специалист, союзнические отношения России и Киргизии во время революций не дали трещину, а среди политических партий мало тех, кто выступает с антироссийских позиций.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

 