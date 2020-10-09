Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Государственная измена» в отношении главы компании «Нафтогаз» Андрея Коболева. Об этом он сообщил 8 октября в эфире телеканала «Украина 24»

Коболев скрыл от Рады информацию о зарплатах руководства «Нафтогаза» © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Накануне Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что подозревает менеджмент «Нафтогаза» в хищении газа на сумму почти 730 млн гривен (около $26,3 млн). По данным следствия, в течение 2016-2017 годов директоры предприятий — владельцев Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ во Львовской области заключили ряд соглашений о закупке у «Нафтогаза» природного газа. Однако компания поставляла ТЭЦ газ по ценам существенно ниже рыночных, вследствие чего доходность производства электричества этими ТЭЦ превысила 60% против 35% заложенных в тариф. В результате реализации этой преступной схемы ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного «Нафтогазу».

Ранее в украинском министерстве финансов посчитали, что чистый убыток государственной компании «Нафтогаз» за 2020 год составит от $137,5 до $220 миллионов.