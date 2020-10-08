Бывший депутат Украины Давид Жвания заявил, что собирается подать в Государственное бюро расследований (ГБР) заявление на экс-президента Петра Порошенко, который якобы продавал оружие и боеприпасы противникам Башара Асада. Соответствующий ролик Жвания выложил в Youtube 8 октября

«Продажа шла на протяжении 2014-16 годов. Покупателем была одна из группировок, противостоящая президенту [Сирии] Башару Асаду. У меня есть доказательства этому, они все будут приведены в заявлении ГБР. Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружения, когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие», — заявил Жвания.

Жвания из Минска сдал ГБР себя, а также Порошенко, Кличко и Турчинова © Facebook, Давид Жвания

Позднее с целью скрыть следы, устроил поджог военного склада в Калиновке.

По мнению экс-депутата, перед этим Порошенко умышленно организовал в Винницкой области антитеррористические учения.

Бывший парламентарий заявил в ролике, что обладает информацией о совершенных Порошенко преступлениях, которые опубликует в ближайшее время.

Давид Жвания — бывший депутат Верховной Рады Украины. Родился в Тбилиси, Грузию покинул во время правления Звиада Гамсахурдии.

До настоящего момента выпустил уже несколько роликов, в которых обнародовал различный компромат на Порошенко.

Так, по его словам, экс-президент Украины давал взятки еврочиновникам и вступил в сговор с олигархами.