«Продажа шла на протяжении 2014-16 годов. Покупателем была одна из группировок, противостоящая президенту [Сирии] Башару Асаду. У меня есть доказательства этому, они все будут приведены в заявлении ГБР. Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружения, когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие», — заявил Жвания.
По словам Жвании, продавал Порошенко в Сирию в том числе фосфорные бомбы,запрещенные международными конвенциями.
Позднее с целью скрыть следы, устроил поджог военного склада в Калиновке.
По мнению экс-депутата, перед этим Порошенко умышленно организовал в Винницкой области антитеррористические учения.
Бывший парламентарий заявил в ролике, что обладает информацией о совершенных Порошенко преступлениях, которые опубликует в ближайшее время.
Давид Жвания — бывший депутат Верховной Рады Украины. Родился в Тбилиси, Грузию покинул во время правления Звиада Гамсахурдии.
До настоящего момента выпустил уже несколько роликов, в которых обнародовал различный компромат на Порошенко.
Так, по его словам, экс-президент Украины давал взятки еврочиновникам и вступил в сговор с олигархами.