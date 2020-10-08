В областном клиническом перинатальном центре Сумской области раздавали так называемые страховые карты на случай заболевания COVID-19 от фонда кандидата в депутаты облсовета от партии «Наш край» Андрея Деркача, сообщает Gazeta.ua 8 сентября

Одна из медработниц центра, которой предложили такую «страховку», обратилась к наблюдателям с жалобой на подкуп избирателей.

«Подошла главная акушерка и предложила страхование, что наш главный врач договорилась с господином Деркачом о страховых выплатах. Что если вы заболеете за эти 6 месяцев, то вам будет выплачена помощь. Но за эту помощь надо заполнить заявление для компании благотворительного фонда Андрея Деркача "Наше будущее"», — рассказала сотрудница медцентра.

«Бурисма» в суде призналась в даче взятки вице-президенту США – Деркач © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Заявление о подкупе горожан направлено в полицию. На данный момент по фактам нарушения избирательной компании на Украине заведено уже почти 200 уголовных дел.

Несколько дней назад представитель посольства США на Украине Дэниэл Лангенкемп назвал депутата Андрея Деркача российским агентом, а ранее против Деркача Министерство финансов США ввело персональные санкции за якобы вмешательство в выборы США.

Депутата обвинили в связях с российскими спецслужбами после того, как 22 июня он обнародовал записи телефонных разговоров, на которых президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден обсуждают компанию «Бурисма», которая заплатила семье Байденов несколько миллионов долларов.