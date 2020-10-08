Традиции парламентаризма не угнездились в полной мере в народе Киргизии. Об этом замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал в интервью изданию Украина.ру

Премьер и спикер парламента Киргизии подали в отставку, на их место пришли другие © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Жарихина, это было не очень ожидаемое решение, так как особых замечаний в связи с выборами не было, но «народная стихия есть народная стихия».

«Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что они (новые выборы — ред.) будут отличаться от старых, но так решил народ, и так решил президент… Они (оппозиция — ред.) будут выжимать нужный для них результат. К сожалению, традиции парламентаризма в полной мере не угнездились в народе Киргизии», — отметил эксперт.

По предварительным данным, в законодательный орган Киргизии прошли проправительственные партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан», а также центристские «Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». Остальные не преодолели 7%-й барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — «Социал-демократы Кыргызстана» — возглавляет сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Сейитбек Атамбаев. Протестующие требовали провести повторное голосование. Они ворвались в здание Белого дома, затем они освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии.

Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра. В результате столкновений с силовиками, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.