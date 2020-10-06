Хотя «мягкая сила» России в Киргизии довольно эффективна, Москва не может контролировать ситуацию в республике, чтобы полностью исключить риск гражданской войны, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин

Ищенко объяснил, почему в Киргизии вдруг заговорили о воссоединении с Россией © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

- Владимир Леонидович, ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными. Насколько это решение было ожидаемо, и какие теперь возможны варианты развития событий?

— Это было не очень ожидаемо. Вроде бы особых замечаний в связи с этими выборами не было. Но народная стихия есть народная стихия. Раз народ решил, значит, будут новые выборы.

Честно говоря, я сильно сомневаюсь, что они будут отличаться от старых, но так решил народ, и так решил президент, который, кстати, по конституции имеет довольно ограниченные полномочия, но как раз в этой ситуации его полномочия и понадобились, для того чтобы успокоить ситуацию.

- Вы сказали, что новые выборы не особенно будут отличаться от этих. Согласится оппозиция с их исходом или будет бунтовать до последнего?

— Они будут выжимать нужный для них результат. К сожалению, традиции парламентаризма в полной мере не угнездились в народе Киргизии. Будем говорить прямо.

- А вообще на что похожи эти протесты? Это сугубо местные разборки, или это майдан, ставящий своей целью смену геополитической ориентации Киргизии?

— Да нет, это местные разборки. В Киргизии это происходит не первый раз, и внешнеполитическая ориентация Бишкека особенно не менялась.

- Протестующие освободили из СИЗО предыдущего президента Алмазбека Атамбаева. Что будет с ним дальше?

— Видимо, он будет на свободе. А вот легально или нелегально — сказать сложно. Это зависит от того, какая коалиция будет сформирована, в какой мере будут представлены старые силы, которые стоят за Атамбаевым.

- Президент Сооронбай Жээнбеков еще до выборов говорил Владимиру Путину, что в республике активизировались деструктивные силы, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Киргизии и вбить клин в отношения между Москвой и Бишкеком. Чего он конкретно хотел добиться от Путина?

— Он хотел добиться поддержки. Но я так понимаю, что в итоге на какую-то сторону Москва вряд ли будет становиться.

- Насколько Россия сейчас контролирует ситуацию в Киргизии, чтобы не допустить гражданской войны и потока беженцев?

— В такой мере Россия все же не может контролировать ситуацию. Эта история с коронавирусом тоже оказала влияние на эти протесты. Почему оппозиции удалось рекрутировать множество недовольных? Потому что они привыкли ездить в Россию на заработки, для многих из них это единственный источник существования, а Россия закрыта.

Эти люди отвыкли от работы, которая есть в Киргизии, работе на полях, и поэтому оппозиции было их легко рекрутировать за небольшое материальное вознаграждение и устроить эти народные волнения.

- Еще до этих событий экс-посол Киргизии в Москве Раимкул Аттокуров говорил, что в стране на бытовом уровне обсуждают возможности воссоединения с Россией. В какой форме это воссоединение могло бы состояться?

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов

- А есть у России возможность выстраивать в Киргизии «мягкую силу», как это делалось при помощи школ Фетхулы Гюллена или фондов Сороса?

— У России есть своя «мягкая сила» за счет тех людей, которые работают в России и рассказывают о том, как живут в РФ. Все-таки в России живется значительно лучше, чем в Киргизии. Эта «мягкая сила» довольно эффективна. Там транслируются наши каналы, что тоже весьма эффективно. Русский язык в Киргизии является практически государственным, там есть филиалы русских университетов. Так что российское влияние там достаточно эффективно.