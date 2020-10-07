Депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович 6 октября в эфире телеканала NewsOne назвал условие гибели Украины

«Они не скрывают, что правят одноразово» - Рабинович сказал, как спасти Украину © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя"

Политик считает, если у власти останется команда действующего президента, то страну ждет гибель.

«В "Нафтогазе" нашли "дыру" в миллиарды гривен. Глава кабмина Денис Шмыгаль заявил, что пенсии отменят через 15 лет, а со следующего года введут дополнительный налог под это дело», — напомнил Рабинович.

Он указал, что речь идет не о победе какой-то партии, а о выживаемости страны.

На днях глава правления центра «Социальный мониторинг» Ольга Балакирева, по результатам проведенного опроса, заявила: большинство украинцев считают, что жизнь в стране ухудшается с каждым новым президентом.