«В случае возникновения региональных границ никакой крупный бизнес нормально работать не будет, будут работать кустари-одиночки. Крупный бизнес на то и крупный, чтобы покрывать всю территорию страны, интегрируя максимальное число субподрядчиков. Децентрализация, введение мелких регионально ориентированных экономик будут наносить ущерб крупному бизнесу», — заявил он.
Зубец отметил, что децентрализация будет способствовать стабилизации Украины и снятию конфликтов, потому что местные олигархические кланы заинтересованы в благополучии своих бизнесов. Но при этом децентрализация нигде в мире не приводила к росту крупного серьезного бизнеса, подчеркнул эксперт.
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