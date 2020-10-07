Крупная промышленность любой страны, в том числе Украины, заинтересована в максимальной связанности территории, чтобы госпространство было открыто без региональных перегородок. Об этом директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец сказал в интервью изданию Украина.ру

Степанюк: Набирающая обороты децентрализация - следствие слабости украинской власти © Facebook, Всеволод Степанюк

Зубец отметил, что децентрализация будет способствовать стабилизации Украины и снятию конфликтов, потому что местные олигархические кланы заинтересованы в благополучии своих бизнесов. Но при этом децентрализация нигде в мире не приводила к росту крупного серьезного бизнеса, подчеркнул эксперт.

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