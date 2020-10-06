Американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес посоветовал Украине укреплять отношения с соседними странами с целью лишить Россию возможности использовать Черное море. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина», опубликованном 6 октября

Ходжес заявил, что Украине следует строить отношения с Румынией, Грузией, Молдавией, Польшей и Турцией в расчете на сотрудничество с целью помешать России использовать Крым для коммерческих целей.

«Вы получаете не только безопасность, но и дипломатию, и экономику, и убедитесь, что ни одному российскому кораблю не разрешается идти из Крыма в любой другой европейский порт», – обрисовал он желаемые перспективы.

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Также он призвал Киев не признавать потерю Донбасса и «аннексию» Крыма, но «становиться сильнее во всем».

Он предложил Киеву инвестировать в модернизацию армии, в том числе в создание беспилотных морских систем, применение которых в сотрудничестве со странами НАТО должно, по его мнению, «вызвать озабоченность у Черноморского флота».

«Я думаю, что у них (России. – Ред.) много проблем внутри. И поэтому мы должны становиться сильнее и лучше. И в конечном итоге все получится так, как мы хотим», – заключил отставной генерал.

Накануне «Украинская социологическая группа» обнародовала результаты исследования, согласно которому более 60% жителей Одессы и области не довольны деятельностью президента Владимира Зеленского. Согласно опросу, на выборах в Одесский облсовет почти с двукратным преимуществом над партией власти «Слуга народа» побеждает партия Виктора Медведчука, Юрия Бойко и Вадима Рабиновича «Оппозиционная платформа — За жизнь».