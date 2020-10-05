Из-за потепления климата регионы Южной Украины, где находятся районы производства зерна, превратятся в пустыню, поэтому вести товарное сельское хозяйство станет невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

Это – не беда, это уже крах. Украина протянет не более 5-7 лет © CC0, Pixabay

Кроме того, реки на Украине мелеют, и если раньше Днепр был полноводным, то теперь его можно в некоторых местах перейти пешком.

«Это говорит о том, что воды на Украине будет все меньше и меньше в силу естественных причин. А это значит, что продуктивность сельского хозяйства на Украине будет снижаться. Поэтому говорить о том, что Украину будет вечно спасать сельское хозяйство, не очень правильно», — объяснил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Алексей Зубец считает, что из-за экономического кризиса Украина уже в 2022 году не сможет собрать денег в бюджет для выплат своим собственным гражданам.