По его словам, в этом году урожай на Украине будет не очень хороший, потому что было мало дождей.
Кроме того, реки на Украине мелеют, и если раньше Днепр был полноводным, то теперь его можно в некоторых местах перейти пешком.
«Это говорит о том, что воды на Украине будет все меньше и меньше в силу естественных причин. А это значит, что продуктивность сельского хозяйства на Украине будет снижаться. Поэтому говорить о том, что Украину будет вечно спасать сельское хозяйство, не очень правильно», — объяснил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Алексей Зубец считает, что из-за экономического кризиса Украина уже в 2022 году не сможет собрать денег в бюджет для выплат своим собственным гражданам.