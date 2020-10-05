Армяне и азербайджанцы будут вместе жить в Нагорном Карабахе, после того, как армия Азербайджана полностью вернет этот район под контроль Баку. Об этом в интервью турецкому каналу TRT-Haber рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев

По его словам, после возвращения Нагорного Карабаха под суверенитет Азербайджана, в регион вернутся жившие там раньше азербайджанцы, однако с этническим конфликтом будет покончено.

«У нас нет проблем с армянским народом. Сегодня армяне и азербайджанцы живут вместе во многих странах без проблем. Почему они здесь не живут? Они уже жили вместе. Мы хотим снова жить вместе. Опять же, давайте жить с Арменией, как с хорошими соседями. Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами. Уверен, что армянский и азербайджанский народы примирятся», — заявил Алиев.

Война за Карабах. Как армяне и азербайджанцы дошли до взаимной резни © PAN Photo | PAN Photo | Перейти в фотобанк

Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга во взаимных обстрелах, есть погибшие и раненые, разрушены дома.

Совет Безопасности ООН призвал конфликтующих немедленно прекратить боевые действия, однако стрельба продолжается до сих пор. Прекратить вооруженный конфликт и сесть за стол переговоров также призвала РФ.