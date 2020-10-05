Отмечается, что состояние здоровья 74-летнего Трампа значительно улучшается. Медики утверждают, что за последние дни уровень кислорода в его организме дважды падал, но ненадолго. Президента США лечат стероидами.
«Наш план на сегодня заключается в том, чтобы он пил, ел, находился вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня (4 октября. — Ред.), мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он сможет продолжить курс лечения», — сказал он.
Сам Трамп также подтвердил, что чувствует себя намного лучше и надеется вскоре вернуться для завершения избирательной кампании.
Ранее сообщалось, что Трамп и его супруга ушли на карантин после того, как у помощницы главы Белого дома Хоуп Хикс обнаружили COVID-19. Вскоре коронавирус обнаружили и у них. Стоит отметить, что об уходе на карантин президент заявил 2 октября, то есть, согласно протоколам лечения, завершить его он должен только 16 октября.
При этом на 15 октября назначены следующие дебаты Трампа с его оппонентом от Демократической партии Джо Байденом.