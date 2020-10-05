Президента США Дональда Трампа, у которого обнаружили коронавирус, могут выписать из больницы уже 5 октября. Об этом врач Брайан Гарибальди сообщил на брифинге 4 октября, передает RT

«Не говори никому»: СМИ рассказали, как Трамп пытался утаить результат первого теста на COVID-19 © REUTERS, Kevin Lamarque

«Наш план на сегодня заключается в том, чтобы он пил, ел, находился вне постели как можно больше, был мобилен. Если он продолжит выглядеть и чувствовать себя так же хорошо, как сегодня (4 октября. — Ред.), мы надеемся, что сможем планировать выписку уже завтра в Белый дом, где он сможет продолжить курс лечения», — сказал он.

Сам Трамп также подтвердил, что чувствует себя намного лучше и надеется вскоре вернуться для завершения избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что Трамп и его супруга ушли на карантин после того, как у помощницы главы Белого дома Хоуп Хикс обнаружили COVID-19. Вскоре коронавирус обнаружили и у них. Стоит отметить, что об уходе на карантин президент заявил 2 октября, то есть, согласно протоколам лечения, завершить его он должен только 16 октября.

При этом на 15 октября назначены следующие дебаты Трампа с его оппонентом от Демократической партии Джо Байденом.