Государственное белорусское телевидение во время массовых протестов в стране стало работать более современно, увеличилось время вещания на русском языке, сказал культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру 3 октября

«Судя по отрывочным фрагментам, там стали работать более современно и динамично, на телевидении стали появляться люди с пророссийскими взглядами, увеличилось время вещания передач на русском языке», — подчеркнул Киселев.

Заглушить протест. К чему приведет война Лукашенко с оппозиционными СМИ Белоруссии © Facebook, Белорусский портал TUT.BY здесь.

Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.