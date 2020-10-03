Армия обороны Карабаха за минувший день потеряла убитыми 51 человека, сообщает РИА Новости 3 октября со ссылкой на военное ведомство непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР)

Украинская гордость несёт смерть армянам в Карабахе. Как Баку перековал орала на мечи © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Ранее в ходе обострения в Нагорном Карабахе погибло 156 военных непризнанной республики, сообщали в ведомстве.

Таким образом, согласно данным НКР, за последнюю неделю погибло 207 представителей вооруженных сил республики.

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.