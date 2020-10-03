В этот день был опубликован список погибших за день, в котором значится с 51 фамилия.
Ранее в ходе обострения в Нагорном Карабахе погибло 156 военных непризнанной республики, сообщали в ведомстве.
Таким образом, согласно данным НКР, за последнюю неделю погибло 207 представителей вооруженных сил республики.
27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.