Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в пятницу падают после новостей о том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом, сообщает Прайм 2 октября со ссылкой на данные торгов

«По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 1,21%, до 27355 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,06%, до 11336,5 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,32%, до 3323,12 пункта», — отмечает агентство.

«Неумный Джо» против «Щенка Путина». Как прошли первые дебаты Трампа и Байдена © REUTERS, Morry Gash/Pool

Эти данные создают больше неопределённости в отношении предстоящих президентских выборов в США, заявили эксперты, опрошенные газетой Wall Street Journal.

Так, по мнению главы подразделения инвестиционной стратегии в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) компании Black Rock Вэя Ли, коронавирус у Трампа «напоминает нам о том, что мы все еще находимся в разгаре кризиса».

Это, по его словам, «заставляет сосредоточить все внимание на борьбе с коронавирусом».

Ранее сообщалось, что коронавирус подтвердился у ближайшей помощницы Трампа Хоуп Хикс.