Оппозиционные силы в Белоруссии не пытаются насадить сторонникам действующей власти свои идеи, но стараются переубедить их из опасений за свою жизнь. Об этом активист, IT-маркетолог Никита Черкасов сказал в интервью изданию Украина.ру

«Юмор, кричалки, перформансы»: белорусский активист рассказал о «карнавализации» протестов © Facebook, Никита Черкасов Александр Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, после чего протесты против результатов президентских выборов в Белоруссии вспыхнули с новой силой.

По словам Черкасова, в соцсетях также «подскочил градус насильственного общения»: люди «поливать» друг друга оценочными суждениями и даже оскорблениями.

«В активных попытках [сторонников демократии] переубедить [консерваторов] я больше вижу не нападение, а защитный психологический механизм: в конце концов, когда мы понимаем, что живем среди людей, для которых нормально все это поддерживать, возникает вопрос — а не опасно ли это для моей жизни?» — пояснил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Самые массовые акции проходят по воскресеньям. По оценкам СМИ, некоторые их них собирали более 100 тысяч человек. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились.

В ходе акций протеста есть погибшие, однако информация об их количестве разнится. По данным Тихановской, погибли не менее шести человек. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявляло о гибели четверых человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.