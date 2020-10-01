Отношения между армянами и тюркскими племенами на территории современного Нагорного Карабаха были сложными еще в Средние века. Что же стало причиной постоянных конфликтов? Об этом в своей статье рассказывает автор сайта Украина.ру Евгений Норин

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