Еще до наступления ХХ века у разных народов, населяющих эту территорию, были причины конфликтовать.
В частности, крестоносец Иоганн Шильтбергер отмечал в своих записях, что местностью под названием Карабаг, населенной армянами, управляют мусульмане.
Армянские княжества то и дело попадали в зависимость от пришлых правителей.
В XVIII веке на карабахские земли пришел Панах Али-хан (тюркского происхождения), основавший здесь небольшое государство.
А в ХIX веке ханскую власть на этих территориях ликвидировала Российская империя. Но период спокойствия продолжался недолго.
Более подробно об истоках нагорнокарабахского конфликта можно прочитать в статье в разделе "История" на нашем сайте.