Конфликт вокруг Нагорного Карабаха выглядит не просто затяжным, а как будто отмечен печатью некой безнадежности. Компромисс выглядит недостижимым, армяне и азербайджанцы не доверяют друг другу ни на грош и не готовы уступить ни шагу на переговорах. Почему же так получилось?

Тяжелое наследие

Некую двойственность в положении Карабаха заметили еще в Средние века. Иоганн Шильтбергер, крестоносец, взятый в плен мусульманами, писал о местности под названием Карабаг, в которой живут армяне, но управляют ею мусульмане.

В нынешнем Нагорном Карабахе армяне действительно жили буквально тысячелетиями, но и отношения с тюркскими племенами и народами у них здесь были сложными. Армянские княжества на территории Карабаха регулярно попадали в зависимость от других правителей и держав. В XVIII веке в Карабахе захватил власть Панах Али-хан (тюркского происхождения), основавший здесь свое небольшое государство. Однако в начале XIX века ханы перешли под крыло России, которая довольно быстро ликвидировала ханство как таковое. Как потомки запорожских казаков установили русский порядок в Карабахе и окрестностях © Public domain

В эту эпоху в Карабахе жили в основном армяне, но хватало и мусульман. Несколько десятилетий Карабах наслаждался относительным спокойствием. Но в ХХ веке затерянная среди гор страна хлебнула потрясений сполна.

В Закавказье бурно развивались не только ремесла, торговля и промышленность, но и национальные движения. Трения, разумеется, начались рано, в начале ХХ века доходило до очень серьезных столкновений, но пока речи не шло о тотальной вражде и резне. Однако Закавказье не избежало всех тех потрясений, которые разрушили старую Россию и запустили множество самых неожиданных процессов.

Первая мировая война и последовавший хаос русской Гражданской +сыграли огромную, просто-таки роковую роль в судьбе Нагорного Карабаха.

С одной стороны, армяне, само собой, исключительно остро переживали геноцид соплеменников, который учинили турки на подконтрольных им территориях. А вот азербайджанцы наоборот, смотрели на Турцию как на маяк будущего. Пока шла мировая война, и Российская империя стояла прочно, эту разницу приглушало общее государство. Но в 1917 году империя рухнула. И из разбитой с размаху шкатулки Пандоры полетели такие напасти, которых никто не ожидал.

Поначалу вакуум власти в Закавказье пытался заполнить Закавказский комиссариат, куда входили представители и Грузии, и Армении, и Азербайджана. Но все проекты какой-то общей закавказской конфедерации быстро рухнули — это была слишком уж заведомая утопия. Бензина в разгорающийся огонь подлила Турция. Ее войска ворвались на территорию разрушенной Российской империи. Было очевидно, что теперь азербайджанцы и армяне пойдут совершенно разными путями. Часы от Мустафы: как луганский слесарь новую Турцию помогал создавать © pac.ru

Проблема в том, что в Закавказье народы перемешивались на небольшой площади, и провести национальные границы так, чтобы никого не обидеть, было невозможно. Нахичевань, Карабах, Зангезур, даже Эривань и Баку были местами, где нации причудливо перемешивались. Итогом неизбежно стала война.

Основную массу населения Нагорного Карабаха составляли армяне, но азербайджанцев было достаточно много, чтобы всерьез оспаривать край. Быстро воцарился жуткий хаос. Армии сменяли друг друга, по краю гуляли эпидемии, жителей терзали обычные внеидеологические уголовники, на горизонте явно маячил голод.

В конце концов, в роли лесника, пацифицировавшего всех, выступила Красная армия. Однако задача перед большевиками стояла, мягко говоря, не самая простая. Требовалось распутать массу узлов — этнические, социальные, религиозные противоречия. В конце концов, красные пошли на территориальные уступки Турции, а кроме того, сделали ход, который на тот момент казался очень удачным.

Нагорно-Карабахская область стала автономией, но — внутри Азербайджана. Тогда казалось, что это отличное решение. Но оно проработало лишь немногим более полувека.

Гром в горах

В советскую эпоху в Карабахе постоянно росла доля азербайджанцев. В 1920-е годы их было только около 6% населения области, но к концу 1980-х они уже составляли пятую часть. В соседних районах Азербайджана их доля была, само собой, выше, зато во многих азербайджанских областях жило много армян. Все остальные народы в населении Карабаха были представлены очень мало. Все-таки в рамках СССР это была довольно глухая провинция.

Пока советская власть держалась крепко, проблемы удавалось если не решать, то подавлять. Но в 1980-е казавшийся нерушимым Союз начал разваливаться на глазах. День в истории. 2 августа: на киевском майдане обрушилось здание, похоронив под собой людей © 44.ua

Переломным стал 1988 год. В маленьком Степанакерте — столице Карабаха — шли митинги. Собирали подписи в пользу присоединения к Армении. Одновременно начался сначала медленный, а затем все более массовый «обмен населением» — азербайджанцы уезжали из Армении, армяне покидали Азербайджан. Пока еще не дошло до смертоубийства, но в конце февраля произошло худшее.

Во время драки между армянами и азербайджанцами погибли двое мужчин. По ТВ сообщили о трагедии — но по глупости назвали фамилии убитых, так что стало ясно, что это азербайджанцы. И тогда в городе Сумгаит — в Азербайджане — произошел жуткий армянский погром. Хотя местные партийные деятели пытались остановить толпу, ситуация стремительно вышла из-под контроля. Бандиты врывались в дома, людей избивали, насиловали, грабили и убивали. Погибли 32 человека — 6 азербайджанцев, остальные армяне.

В конце концов, в Сумгаит вошли военные, но в итоге трагедия этого города оказалась переломным моментом — масштаб и свирепость насилия ширились, а проблема Карабаха становилась все более острой. Дошло до того, что когда в Закавказье приехал Горбачев по случаю землетрясения в Спитаке, его начали спрашивать… про Карабах.

В 1990 году трясло уже Баку. В город снова вошла армия, и в результате непродуманного применения силы погибли более ста человек. Азербайджан стремительно выходил из-под контроля Москвы. Как, впрочем, и Армения. Бессарабская репетиция украинских майданов © rbnpress.info

В это время шло быстрое создание своих силовых структур в Армении, Азербайджане и Карабахе. Главным источником оружия стали советские воинские части. Самое известное российскому обществу потрошение советских арсеналов произошло в Чечне, но в Армении и Азербайджане оно оказалось едва ли не самым масштабным. Сторонам удавалось добыть не только автоматы, но и артиллерию, и массу бронетехники.

Весной 1991 года советская власть сделала последнее резкое движение, проведя операцию «Кольцо» по изъятию оружия у армянских отрядов в Карабахе. Эта экспедиция ни к чему не привела, зато окончательно уронила авторитет союзных властей. Солдаты слабо ориентировались в том, что происходит вокруг, а реальные результаты были просто мизерными.

В 1991 году в Карабахе уже шла полноценная война.

Формально Армения не была активной стороной конфликта, но помощь местным повстанцам оказывали очень деятельно. Образовался «слоеный пирог»: внутри Карабаха были блокированы азербайджанские анклавы, но сам Карабах был блокирован азербайджанцами. Формально Советский Союз еще существовал, но присутствия советских силовиков уже никто не стеснялся — в боях использовали бронетехнику и артиллерию. Как бессарабские тюрки отстояли право на русский язык © РИА Новости, И. Зенин | Перейти в фотобанк

Армяне после раздела советского наследства получили меньше оружия, но они располагали большим количеством кадровых офицеров. Они быстрее азербайджанцев смогли сориентироваться и понять, какие задачи им предстоит решать. Начали с разгрома азербайджанских анклавов внутри Карабаха. Азербайджанцам приходилось бежать, многие погибали.

Вообще, война быстро принимала очень свирепый характер, когда чье-либо успешное наступление сопровождалось по факту этнической чисткой. Войне добавляла «прелестей» гуманитарная катастрофа: снабжение светом, газом, канализация — все оказывалось стремительно разрушено.

Кроме проблемы анклавов, армяне занялись вопросом связи с «большой» Арменией. Они сумели пробить коридор для связи со страной, попутно заняли некоторые районы, до войны населенные азербайджанцами, за пределами, собственно, прежней Карабахской области.

Первую кампанию армяне выиграли вчистую — их ополчение взяло под контроль, собственно, Карабах, возобновило связь с «большой землей». Казалось бы, они выиграли войну.

Однако азербайджанцы смогли подняться из нокдауна и предпринять эффектное контрнаступление в 1992 году.

Они смогли скрытно накопить силы и нанести неожиданный удар на севере самопровозглашенной республики, который армяне смогли отбить лишь с огромным трудом и потерями. В этих боях участвовали массы бронетехники — люди, видевшие эти сражения, сравнивали происходящее с танковыми битвами Второй мировой. Война в Новороссии задолго до Донбасса. Как был заморожен конфликт в Приднестровье © РИА Новости, Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

С обеих сторон, кстати, воевало немало славянских добровольцев и наемников. Солдаты и офицеры бывшей Советской армии, авантюристы и искатели приключений, идеалисты — на войне оказывались самые разные люди, иной раз выбиравшие сторону по игре случая. Иной раз им приходилось встречаться в бою и обстреливать, а то и убивать друг друга.

Все это происходило на фоне внутренней смуты в самом Азербайджане.

Пришедший к власти по итогам интриг и закулисных переговров Гейдар Алиев расформировал считавшиеся нелояльными подразделения, чем укрепил свою власть, но ослабил фронт.

Худой мир

Обе стороны были сильно истощены. Ни Армения, ни Азербайджан, ни тем более Карабах не были богатыми странами, да и населения было не столько, чтобы массово терять его в боях. Война продолжалась по инерции. Силы сторон быстро таяли в мешанине наступлений и контрнаступлений. Армяне в целом добивались более заметных успехов и медленно пробивались вперед, но это уже были атаки из последних сил.

Стало ясно, что сторонам нужен если не мир, то хотя бы перерыв. «Киев становится на позиции Тирасполя». Как Украина добивалась федерализации западного соседа © commons.wikimedia.org, Raymond Zoller

При посредничестве России представители Карабаха, Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня, которое вступило в силу в мае 1994 года. К этому моменту армяне контролировали почти всю территорию, на которую претендовали в Карабахе и некоторые районы, собственно Азербайджана.

Ценой этих побед стали до 25 тысяч погибших с обеих сторон солдат и мирных жителей. Число же беженцев и вынужденных переселенцев было просто гигантским — оценки разнятся, но речь идет о сотнях тысяч людей, если не миллионах, по обе стороны линии фронта.

Переговоры 1994 года не привели к окончанию эры насилия в Закавказье. Крупные и мелкие перестрелки происходили регулярно. События, которые мы наблюдаем осенью 2020 года — это только крупнейшее, но вовсе не единственное подобное обострение.

Жестокая война предельно озлобила армян и азербайджанцев друг против друга. Никаких миротворцев между сторонами не стояло. Мир в Карабахе оказался чрезвычайно хрупким, держался, по сути, только на доброй воле сторон, и сейчас мы наблюдаем, насколько быстро холодный мир может вернуться ко временам танковых атак 90-х годов.

Города, побитые временем и артобстрелами, снова оказались на линии огня.