«Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. <…> Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию», — написал Аваков.
На прошлой неделе Фокин заявил, что готов покинуть свой пост, если его предложения не будут восприняты. Также он отмечал, что не видит признаков того, что в Донбассе якобы идет война Украины с РФ. Кроме того, он выступил за всеобщую амнистию.
Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков назвал высказывания Фокина «опасными для страны». Накануне депутат фракции «Слуга народа» и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Гурин сообщил, что комитет принял решение инициировать принятие Радой постановления об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить Фокина из делегации Киева.