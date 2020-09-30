Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что слова замглавы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольда Фокина наносят колоссальный ущерб стране

«Работает на Россию»: фракция Порошенко потребовала возбудить дело против Фокина © Стрингер

На прошлой неделе Фокин заявил, что готов покинуть свой пост, если его предложения не будут восприняты. Также он отмечал, что не видит признаков того, что в Донбассе якобы идет война Украины с РФ. Кроме того, он выступил за всеобщую амнистию.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков назвал высказывания Фокина «опасными для страны». Накануне депутат фракции «Слуга народа» и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Дмитрий Гурин сообщил, что комитет принял решение инициировать принятие Радой постановления об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием уволить Фокина из делегации Киева.